Découvrez la transformation impressionnante de Jennifer Grey, la star de Dirty Dancing

En 1987, Jennifer Grey se fait connaître internationalement aux côtés de Patrick Swayze en interprétant Frances Baby Houseman dans le célèbre film Dirty Dancing. Ce film lui aura donné le rôle de sa vie. Plus discrète ensuite (elle dit même avoir ruiné sa carrière), l’actrice de 62 ans pourrait être à nouveau sous les feux des projecteurs.

"Call me Gwen", légende-t-elle pour accompagner cette photo qui fait grand bruit. Jennifer Grey se transforme pour interpréter Gwen Shamblin, une auteure américaine qui a fondé notamment le programme The Weigh Down Workshop qui consiste en un séminaire pour prier et perdre du poids.

Le film "Gwen Shamblin : Starving for Salvation" sera diffusé en février 2023 sur la chaîne américaine Lifetime.

Sous cette photo, les fans de l’actrice sont admirateurs "Tu te moques de moi ? Fantastique !", "J’adore ça ! Épique" ou encore "Une transformation incroyable. Wow".