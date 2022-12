Découvrez la superbe bande annonce de l'émission "The Dancer" !

Chaque danseur(euse) de la compétition est amené(e) à monter sur la scène de " The Dancer ". Une scène transformée en salle de danse dans laquelle se trouve un gigantesque miroir sans tain. Derrière ce miroir se cache en réalité le public accompagné de nos 3 coachs, Agustin Galiana, Laurien Decibel et Aurel Zola.

Le principe est simple : le public est maître à bord et détient tous les pouvoirs de vote.

Si le/la candidat(e) récolte assez de votes du public (75%) durant la prestation, le miroir s’ouvre dans un grand moment d’émotions et le/la danseur(euse) accède à la suite de la compétition.

À la fin des auditions, les coachs devront choisir leur équipe. Un moment qui s’annonce difficile puisque le niveau est élevé et qu’ils ne pourront en sélectionner que trois chacun.

Une fois les 9 danseurs(euses) sélectionnés, la compétition pourra passer à l’étape suivante.