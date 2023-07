Découvrez la somme que va toucher le Prince William suite au décès d'Elisabeth II

Suite au décès de la reine Elisabeth II, le prince William va toucher une belle somme d'argent.

Le 6 mai 2023, le prince Charles était couronné roi Charles III après le décès d'Elisabeth II quelques mois auparavant.

De fait, il n'était plus duc de Cornouailles. Ce titre revenant aujourd'hui au Prince William.

La presse britannique a publié quelques chiffres concernant les revenus du duc de Cornouailles.

Le duché a perçu près de 28 millions d'euros de bénéfice sur l'année 2022-2023.

Le palais de Kensington donne plus de précisions : "Le roi, en tant qu’ancien prince de Galles, avait droit à 11,275 millions de livres (plus ou moins 13 millions d’euros) sur l’excédent avant son accession, tandis que William, qui a passé environ six mois du dernier exercice financier en tant que duc de Cornouailles et prince de Galles, avait droit à 12,773 millions de livres (près de 14 millions d’euros)."

Concernant la répartition, près de 8 millions d'euros seront destinés aux fonds de roulement de l'équipe du duché de Cornouailles. Le reste servira à financer les besoins du prince William et de sa famille dans le cadre de ses fonctions.