Découvrez la somme énorme que Dave a touché pour une publicité pour du fromage

Dave est l'un des chanteurs populaires grâce à des titres comme "Vanina" ou encore "Du côté de chez Swann". Dans sa carrière, il aura vendu plus de 6 millions de disques.

Si on connait Dave en tant que chanteur, il faut aussi se rappeler qu'il a été la figure d'une publicité pour du fromage.

Dans les années 90, on pouvait le voir promouvoir le fromage d'Hollande notamment l'Edam. Une publicité qui a marqué toute une génération avec entre autre cette phrase prononcée par Dave : "Plus je vieillis, plus j'aime l'Edam".

Sur le plateau de TPMP People, le chanteur de 78 ans a dévoilé la somme complètement folle qu'il a touché pour cette publicité : "C’était payé dans les 400.000."

Un montant qui a surpris pas mal de monde sur le plateau, l'animateur de l'émission émet un doute entre 400 000 francs ou 400 000 euros. Dave répond : "En euros !".

L'animateur Matthieu Delormeau lui a aussi parlé de sa participation dans Mask Singer en lui demandant pourquoi il avait accepté, Dave répond sans détour : "Pour l'argent ! A 20 000 euros, je n'y serai pas allé. La scène s’est arrêtée pendant deux ans, mon loyer non. Donc il fallait bien faire quelque chose."

Dave reste lui-même et parle sans langue de bois comme à son habitude.