Découvrez la Semaine du Livre 2022

Du 13 au 20 mars, la Foire du Livre de Bruxelles s’associe à la RTBF et investit la Galerie Bortier pour une Semaine dédiée au livre !



Coup d’envoi le dimanche 13 mars avec Dominique Goblet et Elene Usdin sur le thème du corps, suivies d’Antoine Wauters pour la présentation de son ouvrage Le musée des contradictions. Au cours de la semaine, le public pourra découvrir des expos (dont deux créées dans le cadre du festival Picture), des ateliers de création, une fresque participative, une rencontre féministe et engagée à la Maison du Livre à Saint-Gilles (19/03), ainsi que des remises de prix, le Prix Libbylit (19/03) et le Prix Polar de la Foire (19/03).



Le 17 mars sera l’occasion de rencontrer le lauréat du Prix Première qui aura été décerné plus tôt dans la journée.



Le projet Brussels City of Stories sera également de la partie et collectera des anecdotes de Bruxellois vécues dans les transports en commun. Ces récits seront restitués sous la forme d’un festival d’histoires qui se déploiera en juin dans les stations de la Stib.



La semaine se clôturera avec une journée dédiée au Neuvième art à travers deux ateliers créatifs et intergénérationnels.