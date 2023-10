Découvrez la reprise hallucinante de 2 titres d’Adèle par Shaka Ponk

Vous n'avez jamais entendu les tubes de la chanteuse de cette manière.

Ce vendredi 29 septembre, le plateau de Taratata, la célèbre émission musicale animée par Nagui, a été témoin d'une performance musicale mémorable. Le groupe français Shaka Ponk a fait une apparition remarquée, reprenant deux tubes incontournables d'Adele : "Hello" et "Rolling in the Deep".

Ils étaient accompagnés d'une nouvelle venue, la talentueuse chanteuse et rappeuse britannique Delilah Bon, fusionnant ainsi différents genres musicaux pour une prestation électrique.

Les énergies combinées des artistes sur scène ont fait vibrer le plateau, captivant et laissant une forte impression sur les téléspectateurs.

Une soirée mémorable qui a été teintée par une confirmation quelque peu douloureuse : le groupe Shaka Ponk va bel et bien cesser ses activités en 2024.

Mais on profite encore un peu de Frah, Sam et toute la bande avec ce live très convaincant :