Découvrez la reprise émouvante par Typh Barrow de ce classique de Noël, "Holly Night"

Typh Barrow sera le 28 avril 2023 à Forest National. Elle est venue dans le 8/9 nous préfacer ce concert exceptionnel avant de présenter une émouvante reprise live du classique de Noël : "Holly Night".

Typh Barrow à Forest National pour son "Aloha Tour", c’est un grand moment aussi bien pour le public que pour elle-même : "un sacré rêve de petite fille", nous confie-t-elle. "C’est vertigineux de fouler cette scène sur laquelle j’ai vu tellement d’artistes."

Je me sens tellement chanceuse de pouvoir faire ça.

Typh Barrow fera également partie des invités du Forum de Liège dans l’émission de ce soir sur La Une, pour fêter les 100 ans de la mythique salle de spectacle. Lors de cette soirée événement, on pourra notamment la voir en duo avec Christophe Willem, son collègue coach à The Voice.

"On n’a pas tellement fait de musique sur The Voice, nous entre coachs on est plus là en tant que spectateurs. Pouvoir partager ce moment piano-voix en duo avec lui, c’était hyper chouette", se réjouit Typh Barrow.

On voulait quelque chose d’assez classieux, et dans cette salle magnifique on a vraiment pris notre pied.

Pour les réservations du concert du 28 avril, rendez-vous sur le site de Forest National.