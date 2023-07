Découvrez la reprise de Charles d'une chanson de Tamino, "Sun May Shine"

Charles était l’invitée du 8/9 pour nous parler de ses projets et sa présence aux Francofolies de Spa. Elle a aussi interprété en live le titre Sun May Shine de Tamino.

Depuis sa victoire à The Voice Belgique en 2019, la carrière de Charles fonctionne parfaitement. Après un premier gros single avec Wasted Time et son EP Falling while rising aux plus de 6 millions d’écoutes, elle sortait il y a un an son tout premier album Untill we meet again. Un album sur lequel elle a collaboré avec les groupes belges Puggy et Delta.

Mais ce qu’elle préfère, ça reste encore la scène. Comme lors de sa prestation à l’Ancienne Belgique, qu’elle considère comme un des plus beaux jours de sa vie, ou celles des festivals : "20.000 personnes devant toi c’est assez dingue."

Et ça tombe bien puisque Charles se produira ce 20 juillet sur la scène des Francofolies de Spa. Vous pourrez aussi la retrouver le 1er septembre à la ferme du Biéreau à Louvain-La-Neuve.

Avant cela, elle a interprété en live dans le 8/9 un titre de Tamino : Sun May Shine.