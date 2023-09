Découvrez la reine Elizabeth II comme vous ne l’avez jamais vue à travers des images d’archives exceptionnelles

Le 8 septembre 2022, Elizabeth II d’Angleterre nous quittait à l’âge de 96 ans, quelques mois après avoir fêté ses 70 ans de règne. Un an plus tard, nous vous proposons de jeter un nouveau regard sur cette femme à la destinée royale à travers des images d’archives exceptionnelles, compilées par la BBC dans un documentaire à découvrir sur Auvio.

Suite à la célébration de son jubilé de platine, la reine a mis à disposition de la BBC de nombreuses vidéos et photos issues de sa collection personnelle. Des images restées jusqu’ici confidentielles, qui dévoilent une vie de famille (presque) ordinaire, en même temps qu’une toute nouvelle facette de la personnalité d’Elizabeth II. Loin des cérémonies officielles, on la découvre alors au cœur de son intimité, de ses premières années à sa montée sur le trône.

Dans un couffin alors qu’elle était encore un nourrisson, en vacances, aux côtés de ses parents et de sa petite sœur Margaret, puis au bras de son fiancé le Prince Philip, Elizabeth grandit ainsi sous nos yeux, et par là même se montre au grand public sous un tout nouveau jour. Souriante, détendue, proche de de sa famille… Ces images brossent un portrait authentique et touchant de la jeune princesse, avant qu’elle devienne la reine que l’on connaît tous.