Découvrez la recette la plus simple de burger de Carlo De Pascale

C’est face à ce constat que le chroniqueur propose une technique de préparation qui a fait ses preuves. Son nom, le smash burger. Il consiste à prendre une boulette de viande sur laquelle on smashe pour l’aplatir ; autrement dit on l’écrase. Le choc thermique de la viande hachée très fraîche sur une plaque de cuisson brûlante va lui procurer une croustillance et un moelleux sans pareille assure Carlo.

Le tout consiste donc à avoir une plaque très chaude ainsi qu’une viande bien épicée et un peu grasse. L’utilisation des tranches de pain "patato bun", composées de féculent de patate en plus de la farine conventionnelle, est fortement conseillée pour apporter du moelleux.