Découvrez la recette du poulet "saté" de Carlo de Pascale

Cuire les blancs de poulet au four à 160°.

Servir avec la sauce (on disposera les cacahuètes concassées sur la sauce) et du riz thaï.

On peut également accompagner ce plat d’une salade de carottes ou de concombres assaisonnée d’une marinade de vinaigre, eau, sucre et sel (et pourquoi pas, un peu de piment).