Découvrez la recette de tomates à l’eau de tomates de Carlo De Pascal

Que ce soit en salade, au four, en soupe, farcie ou en accompagnement, les tomates ont beaucoup de succès. Carlo De Pascal a d’ailleurs décidé de vous présenter trois recettes simples mais délicieuses à base de tomates.

Salade de tomates

On commence par une salade de tomates à l’eau de tomates. C’est une salade dans laquelle on va obliger les tomates à rendre leur eau que l’on va récupérer pour assaisonner le tout.

Prenez quelques tomates, de l’huile d’olive, du vinaigre de Xérès, du sel et quelques oignons jeunes. Coupez les tomates en quartier, mettez-y un peu de fleur de sel et de vinaigre qui vont aider les tomates à rendre leur eau. Égouttez-les et récupérez l’eau pour assaisonner les tomates au moment de servir.

Salade de pâtes à la tomate

Dans le même registre, Carlo vous propose une recette de pâtes entre les pâtes classiques et la salade de pâtes. Préparez dans un plat de l’huile d’olive, de l’origan, des tomates et de l’ail. Une fois que vos pâtes sont cuites, mettez-les dans le plat et c’est prêt. Cette salade se déguste mi-chaude.

Passata

Et l’incontournable en matière de tomates, c’est la passata de tomates. Pelez vos tomates, passez-les dans un passe vite, faites réduire votre passata, ne salez surtout pas. Stérilisez vos bocaux une première fois, remplissez-les, fermez vos bocaux et stérilisez-les 30 minutes dans de l’eau bouillante.