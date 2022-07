Découvrez la recette de sauce barbecue de Dim’s Fire

Ingrédients : ​

25 cl de vinaigre de cidre​

250 gr de sucre​

250 gr de cassonade brune​

25 cl de miel​

60 ml de sauce anglaise​

2 c.à.s. de moutarde douce​

1 bouteille de ketchup + /- 700gr​

2 c.à.s. d’ail en poudre​

2 c.à.s. d’oignons en poudre​

1 c.à.s. de poivre noir moulu​

1 c.à.s. de sel​

1 c.à.c. de piment de Cayenne​

2 petits cafés bien serrés

Commencez par mélanger le vinaigre avec la sauce anglaise dans une casserole et portez à ébullition. Laissez réduire quelques minutes. Ajoutez ensuite le ketchup et dès que le mélange frémit, coupez le feu. Ajoutez le reste des ingrédients et mélangez. Vous pouvez continuer à cuire à feu très doux pendant plusieurs heures si vous le souhaitez, mais faites attention parce qu’il y a énormément de sucre, et donc, cela risque de coller. Cette sauce se conserve au frigo dans un pot hermétique pendant 1 an.