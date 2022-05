Découvrez la recette d'asperges vertes, burrata et graines torréfiées

Très limitée dans le temps, la saison des asperges se fait attendre avec beaucoup d’impatience !

L’asperge est un produit très populaire en Belgique, que l’on cultive notamment dans la région du Limbourg et du Brabant flamand pendant les mois d’avril, mai et juin. La saison étant très courte, il faut donc en profiter un maximum pendant ces 3 mois.

Les asperges peuvent être associées à milles et une saveurs. Encore faut-il choisir les bonnes asperges ! Pour cela, il suffit de regarder son épaisseur. Même si cela paraît étonnant, plus elle est grosse plus elle sera tendre.

Le saviez-vous ?

Que les asperges vertes sortent du sol contrairement aux blanches qui poussent intégralement sous terre, à l’abri du soleil, raison pour laquelle elles restent blanches.