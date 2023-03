Découvrez la réalité derrière l'élevage industriel dans "L'usine des animaux"

Et même si les consciences s’éveillent et que de plus en plus d’importance est accordée au bien-être animal, l’élevage industriel inflige une souffrance sans précédent aux animaux. De sa naissance jusqu’à̀ sa mort, la vie d’une bête d’élevage est rythmée par les violences. Qu’ils soient mutilés à la naissance, engrossées artificiellement, enfermés dans des bâtiments surpeuplés, et/ou abattu à la chaîne sans jamais avoir vu le jour, la viande que nous consommons est loin d’avoir eu une vie heureuse.