Découvrez la programmation du Festival Musiq3 Brabant wallon 2023

Ne serait-il pas temps de rêver à nouveau ? Le Festival Musiq3 s’empare du thème Utopies et vous invite à partager des moments musicaux exceptionnels aux quatre coins de la province du Brabant wallon, du 29 septembre au 8 octobre prochains.

Huit concerts pensés comme des voyages. Une véritable plongée dans un univers musical singulier, une surprenante rencontre avec des artistes qui vous feront vibrer et rêver d’un monde meilleur, harmonieux, sans frontières ni barrières…

Des grands noms de la musique classique aux jeunes pousses de nos académies, du répertoire vocal de la Renaissance et du jazz porté par l’un des plus prestigieux ensemble Outre-Manche aux plus virtuoses envolées romantiques, d’un concert secret dans un lieu insolite à des Variations Goldberg inédites, vivez votre utopie musicale, originale et riche en émotions.

Par sa localisation centrale, le Brabant wallon est ancré dans ses terres et son patrimoine culturel reste sensible à ses valeurs, ouvert aux mouvements, aux rencontres, à l’inspiration de la multi-culturelle et bouillonnante Bruxelles, aux migrations infimes comme aux accueils lointains. Une terre d’échanges, de curiosité, de convivialité et de partage.

Le parti pris de la programmation du Festival 2023 est de vouloir s’inscrire dans ce modus vivendi, dans l’envie de faire découvrir les divers visages de la musique dite " classique ", mais que l’on veut surtout vivante.

Nous vous attendons nombreux du 29 septembre au 08 octobre dans les communes de Wavre, Genappe, Lasne, Perwez, Nivelles et Ottignies-Louvain-la-Neuve pour une cinquième édition du Festival Musiq3 porteuse de découvertes !