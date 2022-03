Découvrez la prestation de "l'OVNI" Alec sur un titre d'Imagine Dragons dans The Voice Belgique

Alec avait fait fureur aux Blind Auditions avec sa reprise d'"Indigo Night" de Tamino. Suite à cette audition, le jeune namurois avait intégré l’équipe de BJ Scott. Sur la scène des K.O., Alec avait décidé d’interpréter "Hold Me While You Wait" de Lewis Capaldi. Un véritable moment suspendu pour le public et les téléspectateurs. Cette prestation avait une nouvelle fois convaincu sa coach, qui a décidé de l’emmener sur la scène des lives.

Lors du deuxième live, Alec s’attaque à un titre très complexe du groupe Imagine Dragons. Le titre "Enemy" a explosé sur les réseaux sociaux et possède déjà plus de 100 millions de streams sur les plateformes. Sa voix unique et son interprétation parviendront-elles à charmer le public de The Voice Belgique ?