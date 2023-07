Découvrez la prestation de Grandgeorge, qui reprend "Roxane" de Police en live

Grandgeorge était l’invité du 8/9 pour son nouveau single Il fait beau, sur lequel il a travaillé avec le DJ Alex Germys. Il a aussi proposé en live sa version du titre Roxane du groupe Police.

Il fait beau fera partie d’un album qui devrait sortir pour le printemps 2024. Un album plus rock que les précédents, inspiré de ce que Grandgeorge écoutait dans sa jeunesse.

"J’ai été très fort Blur, toutes ces époques-là, la brit-pop, et j’avais envie de retourner vers ça pour mon troisième album. Le premier très acoustique, le deuxième un peu plus électro, et là je me suis dit : c’est ça que je sens maintenant", explique-t-il.

Dans mes albums on entend assez peu de guitare électrique, et je me suis dit que ça me ferait bien marrer de faire du gros son.

Son titre Il fait beau a été créé en collaboration avec le DJ Alex Germys, qu’il a rencontré par hasard : "En Espagne en vacances l’an dernier, j’avais ma petite guitare classique, j’ai pondu une chanson. On s’est un peu croisé par hasard, il a entendu ça, et moi je l’avais un peu mise de côté parce que ce n’était pas trop dans le ton de l’album. Il m’a dit : t’es complètement fou", raconte Grandgeorge. "Donc on a bossé ensemble, et j’ai découvert un gars que je ne connaissais pas bien, qui est hyper chouette, j’adore bosser avec lui."

En plus d’Alex Germys, Grandgeorge s’est attaché les services d’un autre collaborateur, son fils de cinq ans : "il co-compose avec moi dans la voiture le matin en partant à l’école", s’amuse-t-il. "Il invente des paroles, il me dit des trucs. Il y avait des histoires que je ne peux pas mettre à la fin de la chanson parce que ça parle du tracteur du voisin, mais c’est hyper chouette."