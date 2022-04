Découvrez la première image de Margot Robbie en Barbie !

On attend beaucoup de cette version revisitée et signée Greta Gerwig (Les Filles du docteur March, remake), avec comme co-scénariste son partenaire à la ville Noah Baumbach (Marriage Story). Le sort de Barbie est entre les mains de cinéastes indépendants, voilà qui est prometteur. Et tout aussi alléchant, le partenaire de Margot Robbie pour incarner Ken ne sera autre que Ryan Gosling. Le reste du casting sera composé de Will Ferrell, America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Emma Mackey, Issa Rae et Michael Cera. Côté production, aux côtés de la Warner Bros, Mattel Films mais aussi la société de prod de Margot Robbie.

Depuis le début du projet, on nous promet une comédie éloignée des clichés habituels de Barbie. Margot Robbie avait d’ailleurs déclaré : "Je suis honorée d’incarner ce rôle et de produire ce film qui influencera de manière positive les enfants et le public du monde entier". Il y a fort à parier qu’on se dirige vers un film bien ancré dans son époque, voire féministe.

La photo dévoilée nous montre l’actrice australienne plongée dans l’univers rose bonbon de la poupée, la chevelure blonde brushée, le sourire éclatant, la voiture décapotable, tout y est.