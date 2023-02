Découvrez la première image de Lady Gaga en Harley Quinn dans "Joker : Folie à Deux"

Todd Phillips a choisi la date du 14 février pour dévoiler la première image de Lady Gaga en Harley Quinn dans "Joker : Folie à Deux".

En 2019, "Joker" est un succès : il dépasse le milliard au box-office et est récompensé de deux Golden Globes et deux Oscars. Pourtant, la nomination de Todd Phillips ("Projet X", "Very Bad Trip") à la direction du film avait fait grincer des dents.

Vu la performance du film sur l’antagoniste numéro 1 de DC, il n’est pas étonnant que Warner Bros. lance un second volet. Ainsi, "Joker : Folie à Deux", qui serait un long-métrage partiellement musical, sortira aux USA au début du mois d’octobre de l’année 2024. Et, comme annoncé en 2022, c’est Lady Gaga qui succède à Margot Robbie dans le rôle d’Harley Quinn.

Evidemment, pour entretenir le mystère, la photo postée sur le compte Instagram de Todd Phillips ne dévoile ni le décor, ni les costumes. On y voit juste une Harley Quinn fascinée par son Joker sur un cliché complété de "Joyeuse Saint-Valentin" en légende.