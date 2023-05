Découvrez la première étape du Beau Vélo de RAVeL en 2023

Venez nous retrouver au village estival du Beau Vélo de RAVeL, dès 9h00, pour partager ensemble un petit-déjeuner. N’oubliez pas que les mille premiers inscrits reçoivent : un T-shirt de l’opération (1/saison et 1/personne), ainsi qu’un ticket brunch à déguster, dès 10h00. C'est d'ailleurs au même moment que les exposants se feront un plaisir de vous accueillir dans les stands, juste le temps de faire un petit tour avant de déguster, pourquoi pas, un bon barbecue. Profitez du moment présent et surtout, soyez en forme pour le départ de l’étape à 13h00 où nos animateurs : Adrien Joveneau et Olivier Colle, vous attendront avec beaucoup de plaisir et d’impatience pour cette étape à Couvin.