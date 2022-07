Découvrez la première collaboration de Lost Frequencies et James Arthur

Cette semaine, dans l’actu musicale du 8/9, Bruno Tummers vous présente un nouveau single. Une collaboration entre le Belge Lost Frequencies et le Britannique James Arthur avec Questions.

Le DJ belge, Lost Frequencices, revient avec un nouveau titre Questions. Habituellement, les DJs font appel à leurs amis pour poser leur voix sur un son et ici, il a appelé le Britannique, gagnant de X Factor il y a 10 ans, James Arthur. Ce dernier a eu un tube radio avec Impossible, qui l’a propulsé plusieurs semaines sur le devant de la scène.

Revenons à ce titre mélangeant le son de Lost Frequencies et la voix de James Arthur, Questions. Vous l'avez peut-être découvert dans le Tip Top la semaine dernière, ou il y a quelques semaine lorsque le DJ était venu présenter son single. Un morceau entre pop dance et deep house qui selon Bruno Tummers, est un chouette titre, tranquille et qui passe bien en radio mais dont le refrain n’est pas au top de l’efficacité. On se souvient de son précédent titre avec le britannique Calum Scott, Where are you now, qui lui était plus dynamique, plus fort.

Vous pouvez retrouver Lost Frequencies sur scène les 22, 23, 30 et 31 juillet à Tommorowland. L’occasion idéale de découvrir ce dernier single en live.