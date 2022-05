Découvrez la première bande-annonce surprenante de Hulk au féminin

Prévue pour le 17 août prochain sur Disney +, la série " She-Hulk : Avocate " mettra en scène Tatiana Maslany (Orphan Black) dans le rôle de la cousine de Bruce Banner. Durant 9 épisodes on suivra, d’une part, la vie de Jennifer Walters avocate placée à la tête de la division juridique dédiée aux super-humains et de l’autre, sa transformation et la maîtrise de ses nouveaux pouvoirs.

Pour l’accompagner, on retrouvera deux personnages marquants, le professeur Hulk campé par Mark Ruffalo et l’Abomination joué par Tim Roth.

Supervisée par Jessica Gao (Rick et Morty), la série semble tournée sur le ton de la comédie, un virage marquant après les aventures plus sombres de Moon Knight. Présentée comme une sitcom humoristique, la série pourrait bien séduire son public si un travail est effectué sur les images de synthèses qui laissent clairement à désirer.