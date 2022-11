La jeune prodige Nandi Bushell et son frère Thomas s'attaquent "Killing In The Name" de Rage Against The Machine

La jeune rockeuse Nandi Bushell, qui reprend des titres emblématiques de l’industrie musicale vient de publier une nouvelle vidéo avec son jeune frère, Thomas. Ils reprennent ensemble "Killing In The Name" de Rage Against The Machine.

La jeune fille de 12 ans est surtout connue dans le monde du rock et sur les réseaux. Elle comptabilise des millions de vues sur YouTube. En 2021, elle a réalisé une battle endiablée avec Roger Taylor, elle a joué avec le batteur d’Arctic Monkeys. Dernièrement, Nandi Bushell a même rejoint les Foo Fighters pour jouer "Learn to Fly" au concert hommage à Taylor Hawkins. Et cerise sur le gâteau, Muse est fan d’elle.

La vidéo publiée sur Instagram et Twitter a fait un carton. On peut dire que la musique est une histoire de famille chez les Bushell. Elle a même légendé : "Une famille qui fait rage ensemble, reste ensemble !" a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. Ce jeune prodige a ensuite ajouté qu’elle avait enseigné à Thomas "tous les plus grands groupes de rock et de métal", et que Rage Against the Machine était en tête de sa liste.