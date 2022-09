Découvrez la nouvelle version d'Auvio en avant-première!

Bien entendu, on ne lance pas la nouvelle version d'Auvio sans une phase de tests dans laquelle nous souhaitons vous entendre.

Qui peut tester ?

Tout le monde ! Plus nous avons de retours d’expériences sur vos habitudes de consommation, vos besoins, vos téléphones et vos ordinateurs, plus nous serons confiants en notre futur Auvio.

Que tester ?

Nous souhaitons principalement vérifier avec vous que le site et les applications fonctionnent correctement. Si vous rencontrez des erreurs : du contenu qui ne s’affiche pas, un lien non fonctionnel, le contenu qui bloque, etc. N’hésitez pas à nous en faire part en nous partageant un maximum d’information : l’url de la page, le titre de la vidéo/audio, une description du problème.

Comment tester le site d'Auvio Beta?

En allant simplement sur https://auvio.rtbf.be/ où vous pouvez vous connecter avec le compte RTBF.be Auvio que vous utilisez déjà aujourd’hui.

N'hésitez pas à tester l'ensemble du site et si il vous plaît en faire votre site principal dès aujourd’hui.

Dès que vous rencontrez un problème, cliquez sur le bouton " Votre avis ? " sur la droite de l’écran et décrivez-nous avec le plus de détails possible votre expérience. L’outil prendra automatiquement une capture d’écran de la page sur laquelle vous vous trouvez.

Tous les détails nous intéressent et nous sommes à l'écoute de vos suggestions.

Faites-nous autant de retours que vous le souhaitez. Vous avez la possibilité de laisser votre adresse électronique dans le formulaire de retour ou vous pouvez nous envoyer directement un message à l'adresse suivante auvio-beta@rtbf.be afin de nous partager votre expérience.