Découvrez la nouvelle sélection littéraire de Sous Couverture

La série “La petite maison dans la prairie” constitue les souvenirs authentiques de Laura, tels qu’elle les a racontés bien des années plus tard. Ces souvenirs décrivent la vie de pionnier de la famille Ingalls dans la Jeune Amérique de la période 1870-1890.

La famille Ingalls quitte le Wisconsin en vue de s’installer dans l’Ouest américain, là où les colons sont peu nombreux et le gibier foisonnant.

Le père, Charles, emmène avec lui sa femme Caroline et ses trois filles, Marie, Laura et Carrie, en chariot bâché. Après avoir traversé une rivière en crue, la famille s’installe sur une vaste plaine du Kansas, en plein milieu d’un territoire indien.

Charles bâtit une maison en bois, seul puis à l’aide de différents colons venus s’installer à proximité : M. Edwards et M. et Mme Scott.