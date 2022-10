Découvrez la nouvelle Lady Di dans les premières images de The Crown saison 5

L’actrice de 32 ans sera également de retour dans la sixième et ultime saison. Les derniers épisodes de la série couvriront la fin des années 90 et le début des années 2000. Ce qui veut dire qu’ils marqueront le tournant dans l’Histoire de la couronne puisque l’on verra la fin du mariage entre le prince Charles et Lady Diana, la fameuse interview choc de 1995 pour la BBC, et son décès en août 1997 devrait plutôt arriver dans l’utile saison. Le tournage de la saison 6 avait débuté en septembre, avait été interrompu avec le décès de la reine Élisabeth II, et a repris en Espagne, sur l’île de Majorque, notamment sur un yacht où Elizabeth Debicki apparaît très crédible en Lady Di passant des vacances avec Charles et les petits princes.