Découvrez la "montagne de ski" de Wallonie

"En Wallonie, pour le relief, on a les Ardennes et on a Ice Mountain", sourit Stéphane Fievez le créateur de lieux. "Voilà 24 ans qu’on existe et cela se passe très bien. Notre but est de pouvoir récréer les sports d’hiver en Belgique. D’abord avec nos deux pistes indoor, l’une de 210 mètres de long, l’autre plus plate de 85 mètres pour les débutants. Mais aussi avec tout ce qu’il y a autour. Le froid, il fait moins six degrés dans l’air sur les pistes et moins douze moins treize dans le sol enneigé. Au bout de quelques minutes on a donc les mains froides et le nez qui rougit, comme à la montagne. On a aussi des restaurants qui proposent des spécialités typiquement montagnardes. Notamment celui de bord de piste avec vue sur les skieurs mais… derrière une vitre qui garde la chaleur".