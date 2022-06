Découvrez la magnifique photo du Mont Saint-Michel sous la voie lactée

Nous vous invitons vivement à jeter un coup d’œil attentif aux autres photos de Camille Niel car elles vont vous faire voyager, sans bouger de votre salon: direction le massif de la Chartreuse, la Provence, la Savoie, la Nouvelle-Zélande… De quoi vous laisser songeur ou vous donner de l’inspiration pour votre prochaine destination de vacances ! Son travail est vraiment éblouissant.

L’artiste vend certains de ses photos sur son site internet (dont la fameuse photo du Mont Saint-Michel). En juin, juillet, août et septembre, le photographe propose également des stages d’astrophotographie afin de partager son savoir-faire et ses connaissances. "Aujourd’hui, plus besoin d’appareil photo haut de gamme et onéreux, c’est devenu accessible à tous ! Lors de ce stage, je vous enseignerai comment régler votre appareil en commençant par la théorie. Puis à la nuit tombée, on mettra tout cela en pratique." Avis aux rêveurs.