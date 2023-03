Carole Terruzzi, notre ambassadrice namuroise, a eu besoin de se réchauffer un petit peu en cette période. Pour cela, rien de tel qu’un bon café… Mais pas n’importe lequel ! Un café provenant de petits producteurs du monde et qui, en plus, est torréfié de façon artisanale…

C’est ce que vous propose la famille d’Éric grâce à la visite de leur entreprise "Tip Top Coffee". Cette société familiale née en 2005 est composée de 5 personnes : Éric, sa femme, ses deux fils et un ami d’enfance. Grâce à cette visite, réservable par téléphone, vous pourrez découvrir les différentes étapes de la torréfaction, les différents grains et les différentes phases pour que les fruits se transforment en la boisson chaude que l’on connaît et dont on raffole.