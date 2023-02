Découvrez la Lituanie, un pays discret au charme bohème

Philippe Gougler traversera le pays d’est en ouest et monte à bord d’un premier train à Lentvaris, à la périphérie de Vilnius. Première escale à Siauliai, en pleine campagne. Un paysage très vert avec des lacs et des forêts qui parlera à ceux qui cherchent à se ressourcer au calme. Philippe passe en mode pèlerin comme bon nombre de Lituaniens qui viennent se recueillir et faire des vœux devant la colline des Croix, cet impressionnant lieu sacré qui compte des dizaines de milliers de croix qui se sont accumulées au fil du temps. Un lieu symbolique d’une résistance contre l’invasion soviétique passée.