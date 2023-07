Découvrez la jeune chanteuse belge Noa sans H et son titre "Adulte"

La jeune chanteuse carolo Noa sans H était l’invitée du 8/9, où elle est venue évoquer son parcours dans la musique avant de nous interpréter un titre de son premier EP, Adulte.

Si elle chante depuis toute petite, c’est sur scène que Noa fait ses débuts avant de se lancer dans la musique. "D’abord j’ai fait du théâtre, j’ai toujours été passionnée par la scène", explique-t-elle. "J’ai fini les secondaires, j’arrive aux études, et là je me dis qu’il faut que je fasse un truc, et j’ai fait de la musique. J’adore les concerts, c’est mon truc préféré."

Pourtant elle aurait pu ne jamais chanter, puisque des médecins lui découvrent des nodules sur les cordes vocales pendant son enfance. "Avec de la persévérance et de la motivation, et aussi un bon traitement, on peut y arriver", témoigne Noa.

La preuve, c’est cet EP Adulte sorti cette année, dont Noa sans H nous interprète en live le titre du même nom, accompagnée à l’autoharpe. Plus tôt dans le 8/9, c’est une reprise de la chanson de Gilbert Montagné On va s’aimer qu’elle présentait en live dans une version tout en douceur.