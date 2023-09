Découvrez la jeune Bruxelloise Adèle qui défendra les couleurs de notre ville dans The Voice Kids

Vous souvenez-vous de votre 1er instrument de musique ? Aaaah.. la flûte ou le tambourin qui ont bien cassé les oreilles de nos parents, peut-être ? Et bien, on vous présente une petite Bruxelloise qui joue de l'accordéon depuis ses 2 ans. Elle s'appelle Adèle et est une des candidates de The Voice Kids.

A 13 ans à peine, elle a tout d'une grande avec des goûts musicaux qui passent de Brel à Clara Luciani.

Comment vit-elle l'expérience The Voice Kids ? A quelques heures du prime TV sur la Une ce soir, Adèle nous livre son histoire et son ressenti sur cette formidable aventure !

Après une 1ère saison de grande qualité, les kids font leur GRAND retour ! Ils vont nous prouver qu’ils n’ont rien à envier aux plus grands.

Découvrez ce soir en télé sur La Une les 3 talents bruxellois du second blind de The Voice Kids saison 2 !

Après un premier épisode largement dominé par Alice on the Roof et Typh Barrow, place au second Blind, l'audition à l'aveugle, l'épreuve mythique du programme. Ce mardi, de nouveaux jeunes talents sont prêts à se surpasser pour monter sur la scène du studio Médiarives de Liège face aux 4 fauteuils retournés.

Sur quels talents Alice on the Roof, Typh Barrow, Black M et Matthew Irons vont-ils se retourner ? A Bruxelles, nous serons de tout coeur avec Adèle, Laia et Viktoria.