Découvrez la jeune artiste Lisa Dann avec son titre "Décalée"

Dans le 8/9, Bruno Tummers nous présente le nouveau titre de la jeune chanteuse Lisa Dann, Décalée.

Finaliste de l’émission "La France a un incroyable talent", l’artiste française d’une vingtaine d’années s’est déjà produite lors de plusieurs premières parties de Christophe Maé. Elle travaille d’ailleurs avec l’un de ses compositeurs.

Après avoir publié quelques reprises en piano-voix sur les plateformes et sur Youtube, Lisa Dann arrive cette fois avec un titre original intitulé Décalée. Une chanson qui sent le gros tube radio de l’été, et qu’on peut déjà entendre en radio sur Viva depuis quelques jours.