Découvrez la Ferme de la Vallée lors de la Semaine Bio : visites, dégustations et produits locaux au rendez-vous !

Du 3 au 11 juin, c’est la Semaine Bio. Et, pour sa 18ème édition, de nombreuses activités sont prévues en Wallonie, notamment à Sambreville, plus précisément à Velaine-sur-Sambre.

À la tête de la Ferme de la Vallée, entreprise familiale, se trouvent Nadine et Daniel. Tout a commencé dans les années 80. Le couple s’est lancé dans la culture de légumes, puis, pendant quelques années, dans celle des fleurs, avant de se consacrer aux tomates, fruit emblématique de la maison.

À la ferme de la Vallée, rien ne se perd : lorsque les tomates ne sont plus commercialisables ou trop mûres, elles sont transformées en coulis, sauce tomate, etc., que vous pouvez retrouver dans le magasin de la ferme.

La ferme de la Vallée ouvrira ses portes lors de deux week-ends, les samedi 3 et dimanche 4 juin, ainsi que les samedi 10 et dimanche 11 juin 2023. Vous pourrez y visiter les serres et déguster des produits locaux et biologiques.

Explications dans cette interview de Daniel Deprez aux micros de Nadège Wuestenberghs et Alain Simons dans l’émission Charleroi Matin sur Vivacité.

Plus d’informations : www.semaine-bio.be