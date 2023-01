Découvrez la dernière saison de "Balthazar", la série portée par Tomer Sisley

Le pitch de cette ultime saison

Tous les membres de l'équipe doivent faire face aux conséquences de leurs actes. Balthazar, recherché par toutes les polices de France, est en cavale dans un lieu inattendu. Camille, Delgado et Olivia ont été mis à pied et se morfondent. Eddy et Fatim gèrent tant bien que mal l'IML et Maya, toujours en prison, a accouché de l'enfant de Balthazar. Quant à Alexandre, le frère de Balthazar et son pire ennemi, il n'a pas dit son dernier mot... Mais l'irruption d'un tueur particulièrement diabolique force Balthazar à sortir de sa cachette. Pour le pire, certes. Mais aussi pour le meilleur...

Et si Tomer Sisley vous manque déjà, vous pouvez le retrouver dans Vortex (juste ici), série d'anticipation passionnante avec également Camille Claris (dont l'interview est à découvrir ici) et Zineb Triki (Le bureau des légendes).

Balthazar, cinquième et dernière saison, six épisodes à voir dès le 19 janvier à 20h35 sur La Une et Auvio.