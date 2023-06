Découvrez la date de la prochaine saison de la Star Academy

Les auditions sont en cours pour dénicher les nouveaux talents et trouver les nouveaux académiciens.

Parmi les professeurs, on ne connait pas encore la liste exacte. Selon le journaliste Clément Garin, on devrait y revoir la professeure de chant Adeline Toniutti, le professeur de danse Yanis Marshall et le directeur Michaël Goldman.

Par contre, le professeur de théâtre Pierre de Brauer ne devrait pas être de la partie tout comme la professeure d'expression scénique Laure Balon.

Dans les prochaines semaines, on devrait y voir plus clair concernant le corps professoral et le parrain ou la marraine de cette nouvelle saison qui durera près de trois mois.