Découvrez la Confrérie des Disciples de Faustine à Goronne

La Confrérie défend "L'Eau de Faustine" une liqueur à base de mûres et "La Tartine de Faustine" le traditionnel " Pain Perdu " aux épices et au sucre croquant, sur une recette originale du 17eme siècle.

Présentations en compagnie de Pascal Georis, Grand Maître de la Confrérie des Disciples de Faustine.

Et si vous souhaitez en savoir plus c'est via le site CONFRERIES.BE