Découvrez la chanson inédite de Saule "Maman seule", qu’il interprète pour la première fois en live

Saule était l’invité du 8/9 pour évoquer sa tournée Un soir à l’opéra et ses futurs projets. Il a aussi interprété un titre encore jamais joué qu’on retrouvera dans son prochain album : Maman seule.

Avant de se faire connaître avec des titres comme Comme, Type normal et plus récemment avec Rebelle rêveur, Saule a d’abord suivi un parcours très atypique :

"J’ai commencé vers 17-18 ans à jouer du punk hard core, où je hurlais dans un micro et je me défonçais la voix", se souvient-il. "J’ai fait le conservatoire de théâtre, et entre les scènes les profs ont demandé si quelqu’un jouait un peu de guitare et pourrait écrire des petits morceaux entre les saynètes. J’ai commencé à écrire des petits trucs en français."

J’allais plutôt bramer dans des garages la nuit, et là tout d’un coup j’ai pris le plaisir de prendre une guitare acoustique et de chanter avec une voix assez douce. J’étais aux antipodes de ce que je faisais, et c’est comme ça qu’est né Saule.

Actuellement dans sa tournée Un soir à l’opéra, Saule propose un spectacle fort différent de ce qu’il a déjà pu faire sur scène : "j’aime beaucoup, entre deux disques, faire des tournées un peu atypiques", explique-t-il.

"L’idée, c’est de revisiter toutes les chansons de Saule avec des fantastiques musiciens, avec violoncelle, violon, mandoline, banjo, donc dans un répertoire plus classique, beaucoup de cordes et beaucoup de chaleur", raconte Saule. "Il y a un côté très proche du public, on le vit à chaque fois chaque soir. On avait prévu 5-6 dates, ça a été complet partout, et donc là on remet ce que mon tourneur appelle l’acte 2."

Je pense que c’est la version la plus à l’os qui ait existé de Saule depuis 15 ans. C’est ce que les fans nous disent en tout cas.

Plus tôt dans le 8/9, Saule reprenait Where is my mind des Pixies.