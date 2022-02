Découvrez la carte des 46 vignobles et distilleries à visiter en Wallonie

Professionnels ou amateurs, les Wallons sont de plus en plus nombreux à se lancer dans l’aventure du vin. Pour preuve, 46 vignobles sont désormais répertoriés dans le sud du pays. Une aubaine pour tous les amoureux du breuvage des Dieux puisqu’il est aussi possible de se rendre chez ces producteurs passionnés pour déguster et découvrir leur magnifique travail.

Il n'y a pas que la bière en Belgique ! On y produit des vins en tout du genre, mais aussi du péket, de l'Eau de Villée, du Maitrank et même... du whisky. Un peu partout en Belgique, on retrouve des vignobles et des distilleries, dont le savoir-faire se savoure.



Envie de partir à la rencontre de celles et ceux qui produisent ces boissons ? De vous balader au milieu de leurs vignes ou à flanc de coteau, dans leurs chais, ou dans leur distillerie ? Bonne nouvelle : bon nombre d'entre eux ouvrent leurs portes au public. Wallonie Belgique Tourisme en a recensé 46 qui proposent des visites, dans le respect des mesures sanitaires.



Si vous êtes curieux de les découvrir, nous vous invitons à parcourir notre carte interactive, réalisée grâce aux informations rassemblées par Wallonie Belgique Tourisme.