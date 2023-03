Découvrez la cabane R-mitage, une tiny house bucolique pour séjourner en région liégeoise

Si vous cherchiez un endroit paisible et isolé du monde pour loger une nuit dans la région de Liège, vous venez de le trouver. Dans le 6/8, Juliette Grégoire vous fait visiter la tiny house R-mitage, dans un petit coin bucolique de Modave.

Le point de départ, c’est un groupe d’étudiants qui se sont lancé le défi de construire leur propre logement au lieu d’aller habiter dans un kot classique. Ils ont créé une première tiny house qu’ils ont ensuite mise en location, et exploitent aujourd’hui un deuxième logement : la cabane R-mitage.

La cabane R-mitage est située dans le domaine du château de Strée. Un cadre magnifique et sans bruit entouré de potagers et de jolis jardins. L’intérieur est tout aussi chaleureux et authentique. Construite tout en bois, elle abrite une seule et unique pièce avec un coin pour le lit double, un autre pour le salon et le poêle à bois, et un troisième pour la cuisine équipée. Seules la douche et les toilettes sont séparées.