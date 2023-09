Découvrez la Bubble Planet Experience : une aventure enchantée au pays des bulles

Notre expert du jour, Pascal Laroche, et son fils Mathis, ont eu la chance de plonger dans un monde féérique, une expérience immersive hors du commun qui fera pétiller les yeux de toute la famille. La Bubble Planet Experience est une invitation à la découverte d’un univers magique centré autour des bulles, des ballons et des sphères, offrant pas moins de 11 espaces débordant d’activités ludiques. C’est un voyage sensoriel unique, conçu pour éveiller les cinq sens, qui plaira aux adultes et aux enfants de tous âges.