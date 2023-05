Découvrez la beauté des fleurs séchées chez "Contez Fleurettes" à Namur

Françoise a cogité l’activité "Contez Fleurettes" durant le Covid et célèbre aujourd’hui ces deux ans d’existence. Quand on lui demande pourquoi travailler avec des fleurs séchées elle répond tout naturellement "Parce que c’est eco-friendly que l’on peut offrir, vendre et recycler l’ensemble des créations". En cette pleine période de préparation de mariages, Françoise vous écoute et adapte ses créations pour que vous soyez comblés pour le plus beau jour de votre vie.