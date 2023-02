Découvrez la bande-originale de la série belge "1985"

Écrit par le chanteur, guitariste et compositeur américain Sonny Curtis, ce titre sorti en 1959 se fait d'abord discret avant d'être popularisé par Bobby Fuller en 1965, et puis par The Clash en 1979. C'est au studio Automatt à San Francisco que le groupe britannique découvre la chanson (la version de Fuller), via l'un des juke-boxes du studio. Ils décident d'en faire une cover qu'ils intègrent à leur EP The Cost of Living. Cette reprise permet au groupe d'être diffusé sur les radios américaines pour la première fois.

The Clash ne sont pas les seuls à avoir repris le titre. Mike Ness, Bruce Springsteen, Green Day, Satus Quo, et même Claude François dans une version traduite l'ont tous réinterprétés à leur façon.

La version de Bobby Fuller figure parmi "les 500 plus grandes chansons de tous les temps" selon le célèbre magazine Rolling Stone.