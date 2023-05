Découvrez la bande-annonce de "The Color Purple", la comédie musicale produite par Oprah Winfrey, Steven Spielberg et Quincy Jones

Le roman d’Alice Walker, The Color Purple (1982), qui dénonçait l’oppression raciale et sexuelle envers les femmes noires, va donc connaître une nouvelle adaptation.

En 1985, Spielberg réalisait et produisait déjà une adaptation cinématographique mettant en vedette Oprah Winfrey, Whoopi Goldberg, Danny Glover et Laurence Fishburne. Le film avait reçu 11 nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film. Et en 2004, La Couleur Pourpre a été adaptée en une comédie musicale 11 fois nominée aux Tony et acclamée par la critique. Enfin, la dernière adaptation remonte à 2016 avec cette fois 2 victoires aux Tony.

Oprah Winfrey a été interrogée sur la nécessité de raconter l’histoire de The Color Purple près de 40 ans plus tard. Voici sa réponse : "Tant qu’il y a un besoin de découverte de soi, d’autonomisation, tant qu’il y a un besoin de victoire dans la vie de quelqu’un, tant qu’il y aura un besoin pour les gens de savoir ce que c’est que d’être aimé et d’être rempli et de s’accrocher à l’amour de quelqu’un d’autre, il y aura un besoin pour 'The Color Purple'. Les gens qui viennent voir ce film seront guéris parce que j’ai été guérie."

La comédie musicale est réalisée par Blitz Bazawule et Fantasia Taylor et Danielle Brooks reprendront leur rôle des 2 sœurs Celie et Sofia. Warner Bros annonce une première en Amérique du Nord le 25 décembre et une sortie à l’international à partir du 18 janvier 2024.