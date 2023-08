Découvrez la bande-annonce de "Salle des profs", votre nouvelle série d'humour

Huis clos d'humour dans une salle des profs, cette nouvelle série RTBF dépeint avec tendresse et auto-dérision le quotidien de cinq profs. 50 épisodes de trois minutes, à découvrir dès le 28 août, juste avant le JT de 19h30, sur La Une, et en intégralité sur Auvio.

Bienvenue dans ce lieu interdit aux regards extérieurs, où l’on refait le monde, se vanne, s’engueule, se taquine, se bagarre, se réconcilie, délire, s’aime ou se déteste. Salle des profs est un programme court qui suit le quotidien d’une salle des profs, à travers cinq de ses occupants : Simon et Samia, deux jeunes quadras, amis inséparables qui s’aiment autant qu’ils se chamaillent. Vanille, la prof d’arts la plus à l’ouest de l’univers, Jurdieu, le prof d’histoire rigide et autoritaire et Clément Binamé, le directeur complètement dépassé à la bêtise abyssale.

Des bonnes ondes pour un métier difficile… et en pénurie

Salle des profs débarque à la rentrée, alors que la pénurie des profs (notamment de néerlandais) fait rage dans l'enseignement fondamental, tout comme dans le secondaire. L'intention des deux créateurs de Salle des profs - Christophe Bourdon et Pierre-Yves Wathour, lui même prof - est bien de faire rire, mais tout en respectant la profession : "On rit avec eux, mais jamais d'eux, pas mal étant en ce moment en souffrance. Ce sont des gens intelligents et sensibles. On met en valeur la fonction de prof", confiait Bourdon chez Cinergie. Sans se prendre au sérieux, la série utilise l'humour et l'ironie pour dresser un portrait satirique mais également touchant de ce métier, encore trop souvent mal considéré.