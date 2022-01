Découvrez la bande-annonce de la nouvelle série belge "Pandore"

Pandore, c'est la nouvelle série 100% made in Belgium, diffusée à partir du dimanche 13 février à 20h50 sur La Une et Auvio. Regardez la bande-annonce inédite pour rencontrer les personnages et découvrir l'histoire de Pandore.

Bruxelles, à deux mois des élections. La campagne qui bat son plein est perturbée par une enquête de corruption. Survient alors une agression tragique qui va provoquer la collision de quatre personnages : une juge d’instruction, un politicien, une activiste et une journaliste. Chacun, dans cette affaire, défendra sa propre vérité.

Créée et écrite par Anne Coesens, Vania Leturcq et Savina Dellicour, la série est portée par les comédiens Anne Coesens (Duelles), Yoann Blanc (La Trêve), Mélissa Diara, Salomé Richard (Baden Baden), Myriem Akheddiou (Invisible), Noureddine Farihi, Anas El Marcouchi (Coyotes) et Vincent Lecuyer (La Trêve).