Découvrez l’univers musical de Cléo avec son EP "Mémo vocal" pour la Semaine de la musique belge

C’est la Semaine de la musique belge sur tous les médias de la RTBF. Votre radio VivaCité, révélatrice de talents, met en avant cinq nouveaux artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mardi, c’est Cléo que vous découvrez avec son morceau Peter Pan, issu de son EP Mémo vocal.

Cléo est passée par la musique en anglais, la soul, le funk, le gospel avant de se trouver artistiquement. "Ma base est assez simple", explique-t-elle : "c’est du piano, c’est de la guitare, c’est des chansons simples qui mettent en avant un texte et une voix. J’essaie de privilégier cet axe-là."

Dans son troisième EP Mémo vocal, qui contient 7 titres, on retrouve tout son amour de la musique. Elle y mélange plusieurs influences avec un peu de Brésil, de soul ou de r&b.

Ce qui frappe aussi dans ses titres, c’est la voix. Une force dont elle a pris conscience dans les retours du public : "quand je vois que les gens dans mes concerts ont les larmes aux yeux, quand on vient me trouver, quand on m’envoie des messages […]. C’est quand je le partage que je comprends qu’il y a un intérêt et que ça fonctionne."