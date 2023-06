D’origine italo-congolaise, Laryssa Kim s’est lancée dans la musique depuis longtemps en commençant avec le reggae en Italie. Elle s’attèle ensuite à la danse contemporaine, puis au théâtre et à la musique improvisée lorsqu’elle vit en hollande, entre 2008 et 2013.

A son arrivée en Belgique, elle part au Conservatoire de Mons durant 5 ans, en composition de musique acousmatique. Elle commence à développer son projet solo parallèlement en 2015, où elle produit la musique, compose et chante, et cela sous son propre nom.

Artiste pluridisciplinaire, elle aime à penser que "la musique se crée seule", se construisant entre des inspirations qui lui viennent, des images, des matières ou un état d’esprit. Laissant la part belle à sa sensibilité, ce qui la touche influence les sons ou les matières de sons qu’elle va chercher.

Parfois c’est dans l’improvisation que la musique lui vient, que cela soit avec son ordinateur, des prises de sons qu’elle possède déjà ou des boucles avec sa voix : ce qu’elle évoque le plus à propos de son processus créatif ce sont des "allers-retours" : "je réécoute beaucoup ce que je fais et après il y a des nouvelles idées qui naissent par rapport à ce que j’ai entendu, donc je ne sais pas si c’est ma volonté ou si c’est quelque-chose d’autre qui arrive, et vice et versa."