Découvrez l’une des plus grandes mosquées du monde qui peut accueillir jusqu’à 235.000 fidèles, dans une capitale qui fête ses 25 ans (photos)

Ses dimensions ont de quoi donner le tournis. 68.000 m³ de surface au sol, soit l’équivalent de dix terrains de football. Quatre minarets chacun de 130 mètres de haut (dont l’un va devenir une tour d’observation avec vue imprenable sur la ville). Un dôme central qui est le plus grand au monde pour une mosquée : 83 mètres de haut et un diamètre de 62 mètres. La capacité maximale des lieux est fixée à 235.000 fidèles. La nouvelle grande mosquée d’Astana, la capitale du Kazakhstan est la plus grande mosquée d’Asie centrale et une des plus grande du monde.

Ses portes d’entrée, faites en iroko un bois d’Afrique tropicale, font plus de 12 mètres de haut et sont ornées de symboles islamiques, mais aussi de symboles traditionnels kazakhs, héritages des tribus nomades qui peuplaient jadis ce pays gigantesque (le neuvième plus grand du monde), coincé entre la Russie au nord et la Chine à l’est.